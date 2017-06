Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Peking 12. júna (TASR) - Predaj áut v Číne v máji klesol, už druhý mesiac v rade. To je prvýkrát od roku 2015, keď sa odbyt vozidiel na najväčšom svetovom trhu s autami znížil dva mesiace po sebe. Dôvodom je ukončenie vládnych daňových stimulov na podporu predaja menších áut.Podľa údajov čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM) sa predaj vozidiel v krajine v máji znížil medziročne o 0,1 % na 2,1 milióna kusov. V apríli klesol odbyt áut ešte viac, o 2,2 %, najstrmšie za 20 mesiacov.Za prvých päť mesiacoch 2017 sa predaj áut v Číne zvýšil o 3,7 %, informovalo združenie na brífingu v Pekingu. To je však slabší výsledok ako nárast predaja o 7 % v rovnakom období minulého roka. Zaostáva aj za prognózou CAAM, ktorá počíta za celý tento rok so zvýšením predaja vozidiel o 5 %.Vlani pritom odbyt áut v Číne vzrástol až o 13,7 %, keďže vláda znížila daň z predaja vozidiel s motormi s objemom 1,6 litra alebo nižším na 5 %.Peking však postupne ukončuje daňové stimuly. Tento rok tak už daň z predaja týchto áut stúpla na 7,5 % a na budúci rok sa má zvýšiť na 10 %."Minulý rok bol príliš silný a teraz vplyv daňovej politiky zaniká," povedal Ja-le Čang, výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti Automotive Foresight so sídlom v Šanghaji.Predaj sedanov v Číne sa v máji znížil o 9,3 %, pričom iba športovo-úžitkové modely (SUV) si udržali aj v máji rast predaja, a to o 13,5 %.Zahraničné značky, ktoré sú silné v segmente malých sedanov, zaznamenali tento rok pomalý rast. Automobilky General Motors, Ford a Volkswagen hlásia za prvých päť mesiacov roka slabší predaj v Číne.Na druhej strane, dopyt po úžitkových vozidlách vzrástol o 18,3 %. Vývoj v tomto segmente zvyčajne ukazuje silu ekonomiky.