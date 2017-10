Predaj áut v Európskej únii v septembri klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. októbra (TASR) - Predaj áut v Európskej únii minulý mesiac klesol, pod čo sa podpísal najmä výrazný pokles predaja v Británii, ale aj slabší predaj v Nemecku.Ako dnes oznámilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA), predaj áut v Európskej únii klesol v septembri medziročne zhruba o 2 % na 1,43 milióna vozidiel. Na porovnanie, v auguste sa predaj vozidiel zvýšil o 5,6 %. ACEA však poukázala na fakt, že údaje z minuloročného septembra boli rekordné, čo ovplyvňuje pohľad na výsledky.Z jednotlivých štátov výrazne klesol najmä predaj vo Veľkej Británii, a to o 9,3 %. Klesol aj predaj v Nemecku (3,3 %), na druhej strane, tieto výsledky čiastočne kompenzoval rast predaja na ďalších veľkých trhoch EÚ ako Taliansko či Španielsko. Predaj áut v Taliansku vzrástol o 8,1 % a v Španielsku o 4,6 %. Mierne sa zvýšil predaj aj vo Francúzsku, o 1,1 %.V období od januára do konca septembra sa v EÚ predalo takmer 11,7 milióna vozidiel. Medziročne to znamená rast o 3,7 %.