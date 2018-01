Predaj áut v USA vlani podľa odhadov klesol, prvýkrát od roku 2009

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Detroit 3. januára (TASR) - Historické tempo rastu amerického automobilového priemyslu sa už možno končí, ale dopyt po nových autách a nákladných vozidlách zostáva zdravý aj na začiatku tohto roka, konštatujú analytici.Odborníci predpovedajú, že predaj nových vozidiel v Spojených štátoch sa v roku 2017 znížil o 2 % na 17,1 milióna. To by bol prvý medziročný pokles od roku 2009, ktorý by zároveň ukončil bezprecedentné sedemročné obdobie rastu predaja.Údaje za december a za celý rok 2017 sa očakávajú v stredu večer.A hoci vlaňajší odbyt pravdepodobne nedosiahne rekord z roku 2016, keď sa v USA predalo 17,55 milióna áut, očakávaný výsledok (17,1 milióna predaných vozidiel) bude štvrtým najlepším v histórii amerického automobilového trhu.Podľa analytikov nízka nezamestnanosť a vysoká dôvera spotrebiteľov by mali pomôcť zvýšiť odbyt aj v roku 2018. Okrem toho rastúca popularita lízingu by tiež mala podporiť predaj vozidiel v USA v tomto roku.