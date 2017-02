Predaj áut vo Veľkej Británii v januári vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. februára (TASR) - Predaj áut vo Veľkej Británii v prvom mesiaci tohto roka vzrástol, a to najmä vďaka vyššiemu dopytu jednotlivcov a nie firiem. Oznámilo to Združenie výrobcov a predajcov automobilov SMMT.Podľa údajov SMMT sa počet novozaregistrovaných áut v Británii v januári zvýšil medziročne o 2,9 % na 174.564 vozidiel. To je najlepší januárový výsledok od roku 2005.Na januárovom raste predaja sa podieľali najmä súkromní klienti. Presnejšie, zatiaľ čo predaj áut jednotlivcom sa zvýšil o 5 %, počet firemných registrácií klesol o 1 %.Záujem Britov o ekologickejšie vozidlá na alternatívne palivo aj v januári výrazne vzrástol, o 19,9 %. Podiel týchto vozidiel na britskom trhu pritom prvýkrát prekročil 4-% hranicu a dosiahol nový rekord 4,2 %.