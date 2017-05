Predaj bytu A. Krotákovi bol v súlade so zákonom, tvrdí mesto Poprad

Na snímke zľava prezident primátor Popradu Jozef Švagerko a hokejista Arne Kroták. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke zľava prezident primátor Popradu Jozef Švagerko a hokejista Arne Kroták. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 9. mája (TASR) – Mesto Poprad tvrdí, že pri predaji nájomného bytu poslancovi mestského zastupiteľstva a hokejistovi Arne Krotákovi prebehlo všetko v súlade so zákonom. Samospráva o tom informovala na svojej internetovej stránke.Radnica takýmto spôsobom zareagovalo na informácie uverejnené v denníkoch Nový čas a Plus jeden deň v priebehu minulého týždňa, podľa ktorých získala legenda slovenského hokeja od mesta sociálny byt, ktorý mal od roku 2006 v nájme za zhruba 8500 eur. Byt previedol na svoju svokru a spolu so svojou rodinou sa preťahoval do jej rodinného domu v susednom meste Svit."Pre kúpu bytu Arne Krotákom boli splnené zákonom stanovené podmienky, a to že bol nájomcom bytu na dobu neurčitú a požiadal o odkúpenie bytu. Mesto bolo povinné za zákonom stanovených podmienok a za zákonom stanovenú cenu byt odpredať," uvádza samospráva vo svojom stanovisku. Za rovnakých podmienok bolo v predmetnom bytovom dome odpredaných 30 bytov. "V prípade odkúpenia bytu Arne Krotákom nevznikol konflikt záujmov, pretože zákon o majetku obcí, ktorý o tomto pojednáva, sa nevzťahuje na nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné predpisy," doplnila samospráva.Nájomný byt pridelili hokejistovi 22. mája 2006 na dobu neurčitú na základe odporúčania Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad. Pri prideľovaní bytu sa podľa mesta prihliadalo na osobitný zreteľ, nakoľko Kroták v tom čase reprezentoval Poprad v ľadovom hokeji. "V roku 2016 požiadal o prevod vlastníctva bytu. Mesto mu ho v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predalo. Podľa uvedeného zákona, môže vlastník domu previesť byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas. Keďže v danom prípade bol kupujúci nájomcom uvedeného bytu od 1. júna 2006 a nájom bol uzatvorený na dobu neurčitú, podmienku prevodu splnil," uviedlo mesto. Podľa samosprávy mal Kroták na odkúpenie bytu zákonný nárok.S predajom nájomného bytu hokejistovi nesúhlasí ani Popradčan František Bednár, ktorý vyzval primátora Popradu Jozefa Švagerka, aby podnikol právne kroky k zrušeniu právneho úkonu, prevodu vlastníctva bytu, ktorý bol uskutočnený v rozpore so zákonom. "Rovnako aj z dôvodu porušenia zmluvy o nájme sociálneho bytu, zatajením dôležitých skutočností o sociálnych pomeroch užívateľa a v konečnom dôsledku v rozpore s dobrými mravmi," uvádza vo svojej výzve, ktorú adresoval vedeniu mesta, ale aj médiám. Zároveň apeloval aj na poslanca Arneho Krotáka, aby vysvetlil voličom, prečo si nenahlásil trvalý pobyt vo Svite, kde v skutočnosti býval, ale účelovo uviedol ako miesto svojho bydliska adresu bytu v Poprade. Bednár v správe uviedol, že ak do 15 dní nedostane odpoveď, obráti sa s podnetom na preskúmanie zákonnosti prevodu sociálneho bytu a zákonnosti mandátu poslanca mestského zastupiteľstva na prokuratúru.