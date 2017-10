Predaj cigariet by sa po úprave dane mohol upraviť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR by mohlo pripraviť návrh, aby obchodníci mali možnosť dopredať aj staré balenia cigariet v prípade zvýšenia sadzby dane. Opozícia totiž upozorňuje na to, že dnešné pravidlá pri zmene spotrebnej dane z tabakových výrobkov spôsobujú najmä malým obchodníkom problémy.Úpravu pravidiel dopredaja tabakových výrobkov naznačila na dnešnom rokovaní Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager.skonštatovala Meager medzi poslancami na výbore.Podľa opozície predajcovia môžu cigarety po zvýšení sadzby stiahnuť z predaja alebo prekolkovať. Opozičný poslanec Eugen Jurzyca tvrdí, že pri každej zmene spotrebnej dane na tabak dochádza k výpadkom na trhu.uviedol Jurzyca. Opoziční poslanci preto navrhujú predĺženie lehoty na dopredaj cigariet.doplnil Jurzyca.Meager upozornila, že na Slovensku sú veľmi striktné podmienky a z veľkej časti sú transponované zo smernice.vyčíslila Meager. Z hľadiska zabezpečenia peňazí do štátneho rozpočtu preto podľa jej slov ministerstvo nie je stotožnené s predlžovaním tejto lehoty.priblížila Meager.