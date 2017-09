Predaj jednej z divízií potvrdí nemecký Merck začiatkom roka 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 5. septembra (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť Merck uvažuje o predaji svojej divízie Consumer Health, ktorá vyrába spotrebiteľské liečivá ako výživové doplnky Seven Seas a Bion, či nosové kvapky Nasivin. Cieľom je najmä získanie financií na ďalšiu podporu výskumu.Firma uviedla, že na udržanie konkurencieschopnosti potrebuje divízia ďalšie investície, takže spoločnosť radšej zvažuje predaj, prípadne strategické partnerstvo. V prípade predaja je možný úplný predaj divízie, ale aj čiastočný. Celý proces je však len na začiatku a žiadne rozhodnutie vedenie firmy zatiaľ neprijalo. Očakáva sa, že konečné rozhodnutie by mohlo padnúť začiatkom budúceho roka.Podľa viacerých zdrojov blízkych plánom firmy sa manažment spoločnosti už niekoľko rokov snažil o predaj divízie, vždy ale narazil na zakladajúcu rodinu, ktorá dodnes kontroluje 70 % Mercku. Rodina uprednostňuje diverzifikáciu spoločnosti.Vedenie firmy uviedlo, že v prípade úspešného dotiahnutia transakcie do konca, získané financie použije na podporu firmy a splnenie stanovených finančných cieľov.