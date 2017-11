Predaj nových áut v Česku vzrástol od začiatku roka takmer o 7 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. novembra (TASR) - Predaj nových osobných áut v Česku vzrástol za prvých 10 mesiacov tohto roka takmer o 7 % na vyše 228.700 vozidiel. V piatok o tom informoval v tlačovej správe Svaz dovozců automobilů (SDA).Ako zväz uviedol, od januára do konca októbra sa predaj áut v Česku zvýšil medziročne o 6,56 % na 228.703 vozidiel. Najviac sa predávajú škodovky, ktorých sa za 10 mesiacov tohto roka zaregistrovalo 71.026 kusov. To z celkového počtu zaregistrovaných nových vozidiel predstavuje 31 %.Nasleduje Volkswagen s 22.990 kusmi, čo znamená 10 % zo všetkých predaných nových vozidiel. Na 3. mieste sa umiestnila značka Hyundai so 17.975 vozmi (7,85 %).Najpredávanejším modelom je Škoda Octavia s 22.890 kusmi (10 %). Vozidiel Škoda Fabia sa predalo 18.190 (7,95 %) a áut Škoda Rapid 10.130 kusov (4,42 %).