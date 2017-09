Predaj osobných áut v Číne vzrástol v auguste takmer o šesť percent

Ilustračná snímka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 8. septembra (TASR) - Predaj osobných áut v Číne vzrástol minulý mesiac takmer o 6 %. Uviedla to dnes Čínska asociácia výrobcov osobných áut (CPCA).Ako CPCA oznámila na svojej webovej stránke, predaj osobných áut vzrástol v Číne minulý mesiac medziročne o 5,8 % na 1,9 milióna vozidiel. Augustový vývoj prispel k tomu, že rast zaznamenal predaj áut aj za prvých osem mesiacov tohto roka. Ten dosiahol 1,2 %, pričom sa v Číne od januára do konca augusta predalo 14,4 milióna vozidiel.Trhy teraz čakajú na informácie o vývoji na automobilovom trhu od Čínskej asociácie výrobcov automobilov (CAAM), ktorej štatistiky sú považované za kľúčové pre automobilový priemysel. Táto asociácia by mala svoje údaje za august zverejniť v utorok 12. septembra.Čína sa na prvej pozícii v rebríčku najväčších automobilových trhov drží už osem rokov. V roku 2016 sa v krajine predalo okolo 28 miliónov vozidiel. Oproti roku 2015 to znamenalo rast o 13,7 %, čo zároveň znamenalo najrýchlejšie tempo rastu za tri roky.