Predaj smartfónov minulý rok vzrástol, ale dopyt po tabletoch opäť klesol

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. februára (TASR) - Kým predaj inteligentných telefónov sa minulý rok zvýšil, odbyt tabletov naopak citeľne klesol. Vyplýva to z najnovších údajov technologickej spoločnosti IDC, ktorá sa venuje prieskumu trhu.Podľa týchto údajov sa minulý rok predalo na celom svete 1,44 miliardy smartfónov, čo je o 2,3 % viac ako v predchádzajúcom roku. Tempo rastu ich predaja sa však spomalilo z 10,4 % v roku 2015 napriek tomu, že poslednom kvartáli minulého roka sa odbyt smartfónov zvýšil o 6,9 %, vďaka vianočným nákupom.Apple pritom v poslednom kvartáli 2016 predbehol v predaji najväčšieho konkurenta Samsung, vďaka svojmu produktu iPhone 7.Ale zatiaľ čo dopyt po smartfónoch sa aj vlani zvýšil, predaj tabletov pokračoval v poklese. A to aj v 4. štvrťroku, teda počas vianočnej sezóny, keď sa odbyt tabletov prepadol o 20,1 % na 52,9 milióna kusov. Za celý rok sa predaj tabletov znížil o 15,6 %, uviedol IDC bez konkrétneho počtu predaných kusov.