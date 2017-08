Predaj spotrebného technického tovaru zaznamenal mierny pokles

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) 2017 – Trh technického spotrebného tovaru klesol na Slovensku o takmer 1 % v druhom kvartáli 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Uvádza sa v správe GfK TEMAX, ktorá sleduje predaje technického tovaru.K tomuto vývoju prispeli v druhom kvartáli tohto roku sektory domácich spotrebičov, spotrebnej elektroniky a fotografickej techniky. Najdynamickejšou kategóriou bola fotografická technika a malé domáce spotrebiče. Do červených čísel sa, naopak, dostali telekomunikácie, informačné technológie, kancelárska a výpočtová technika.Pozitívnym trendom bolo, že priemerná cena TV prijímačov medziročne rástla vďaka pokračujúcemu dopytu po prijímačoch s veľkými uhlopriečkami. Dynamický medziročný nárast predajov pokračoval vo väčšine audiokategórií, ťahúňmi rastu boli domáce audiosystémy s pripojením, multiroom systémy a Bluetooth náhlavnej súpravy.Trh TV prijímačov však zaznamenal celkový medziročný pokles predajov v objeme aj hodnote, na ktorom sa najviac podieľali stredne veľké uhlopriečky. Klesol aj dopyt po tradičných audiosystémoch a systémoch domáceho kina.Pozitívnym trendom bolo, že zrkadlovky a kompakty s výmenným objektívom prispeli k medziročnému nárastu tohto segmentu. Negatívny vývoj zaznamenali kompakty s pevným objektívom.Pozitívny trend zaznamenal aj trh veľkých a malých domácich spotrebičov, ktorý pokračoval v raste aj v 2. štvrťroku 2017. Rýchlo rastúcou skupinou stále zostávajú sušičky bielizne, veľký záujem je aj o práčky so sušičkami a darilo sa aj sporákom a vstavaným rúram.S najhorším výsledkom v rámci domácich spotrebičov skončilo chladenie, ktoré medziročne zaznamenalo mierny pokles.Predaje malých domácich spotrebičov rastú o viac ako 12 %, a to v druhom štvrťroku, tak aj v celom prvom polroku. Najviac rastúcou kategóriou je zubná hygiena nasledovaná kávovarmi, napriek tomu sú stále najdôležitejšou kategóriou malých domácich spotrebičov na slovenskom trhu vysávače.Medziročne sa v hodnote, ako aj v predaných kusoch nedarí odšťavovačom a elektrickým panviciam a hrncom.Pozitívny vývoj zaznamenal predaj ultratenkých zariadení v rámci prenosných počítačov. Pokračujúci rast mali herné zariadenia v kategórii stolových a prenosných počítačov. Negatívny vývoj majú naďalej stolové počítače a dvojciferný prepad objemu aj obratu bol u tabletov. Na druhej strane poklesol dopyt po laserových tlačových zariadeniach.GfK TEMAX správy sledujú vývoj v 41 krajinách. Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK.