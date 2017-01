Predaj vína v Česku sa sprísni, má obmedziť jeho falšovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. januára (TASR) - Českí poslanci dnes schválili zákon, ktorý má pomôcť obmedziť falšovanie vína a potierať čierny trh s ním. Potvrdili úpravy, ktoré do zákona zapracoval Senát. Vinotéky, ktoré sa nezaregistrujú ako príjemcovia alebo výrobcovia vína, budú mať možnosť predávať sudové víno len do konca roka. Aby zákon začal platiť, potrebuje už len podpis prezidenta Miloša Zemana.Za zákon hlasovalo 110 zo 148 prítomných. Podporili ho vládni poslanci a spolu s nimi komunisti a strana Úsvit, proti boli ODS a TOP 09. Tí zákon kritizovali s tým, že ide proti malým podnikateľom, predajcom vín a vinárom.Podľa zástancov zákona však je to nástroj proti falšovaniu vína, proti podvodom pri jeho predaji, ako aj určitý nástroj na ochranu malých, stredných aj veľkých českých a moravských vinárov pred podvodníkmi.Na základe prijatého zákona výrobcovia alebo príjemcovia vína budú môcť nahlásiť prevádzky s predajom sudového vína do šiestich mesiacov od účinnosti zákona. Novela okrem toho zvyšuje pokuty až na 50 miliónov Kč (1,85 milióna eur).Sudové víno nebude možné podľa zákona predávať inde než u výrobcov alebo dovozcov. Výrobcom ale bude aj ten, kto si víno nechá vyrobiť. Zákon zakáže aj predaj vína z automatov. Zároveň obsahuje ustanovenie, že vinotéky, ktoré predávajú víno ako sudové a pritom nebudú príjemcom nebaleného vína alebo výrobcom, budú musieť používať znovu nenaplniteľné nádoby s jednorazovým uzáverom, napríklad fľaše alebo bag-in-boxy.Dovozcovia budú musieť do 12 hodín nahlásiť štátu dovoz vína, potom budú musieť víno nechať 10 dní v sklade, aby sa mohlo skontrolovať. Novela reaguje aj na nové európske nariadenia, ktoré opäť umožňujú rozširovať plochy viníc a upravujú ich obnovu.Podľa štúdie, ktorú si nechal vypracovať Svaz vinařů ČR, každoročne sa nezdaní okolo 100 miliónov litrov vína. Štát tak podľa materiálu prichádza každý rok zhruba o 2,5 miliardy Kč.