Predaj vozidiel amerických automobiliek na trhu USA v januári klesol

Detroit 1. februára (TASR) - Americká automobilka Ford zaznamenala za prvý mesiac tohto roka mierny pokles predaja svojich vozidiel. Pod tento vývoj sa podpísali najmä flotilové predaje, ktoré klesli o viac než desatinu. Naopak, maloobchodné predaje sa zvýšili.Spoločnosť uviedla, že za január predala 172.612 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 0,6 %. Nedarilo sa najmä flotilovým predajom, ktoré klesli o 13 %. Maloobchodné predaje však vzrástli, a to o 6 %.Omnoho horší začiatok roka zaznamenala konkurenčná automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ktorej celkový predaj klesol o vyše desatinu. V januári predal Fiat Chrysler v USA 152.218 áut. Oproti januáru minulého roka to predstavuje pokles o 11 %. Podobne ako pri Forde, klesli najmä flotilové predaje, v prípade FCA až o 31 %. Navyše, maloobchodné predaje stagnovali.Už skôr informovala o predajoch v USA automobilka General Motors. Uviedla, že za mesiac január predala v Spojených štátoch celkovo 195.909 vozidiel, o 3,8 % menej než v januári minulého roka. Maloobchodné predaje predstavovali 155.010 vozidiel, čo znamená pokles o 4,9 %.Analytici sú však presvedčení, že ide o dočasný jav. Január je totiž tradične najslabším mesiacom na predaj áut. Dôvodom je nepriaznivé počasie a fakt, že je to mesiac po finančne náročných vianočných sviatkoch. Vysoká spotrebiteľská dôvera a nízke ceny benzínu by mali prispieť k tomu, že po nástupe teplejšieho obdobia sa predaje opäť zvýšia.