Peking 12. októbra (TASR) - Predaj vozidiel v Číne v septembri vzrástol, už štvrtý mesiac po sebe. Oznámilo to dnes čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM). Upozornilo však, že čínsky trh môže mať problém dosiahnuť plánované 5-% zvýšenie predaja za celý rok.Najväčší automobilový trh na svete možno nedosiahne tempo rastu, ktoré mu CAAM predpovedalo v januári, ale zvýšenie predaja o 4 % a viac by malo byť isté. Združenie nabáda na opatrnosť pri odhade výsledkov za celý rok po slabom odbyte v úvode roka v dôsledku postupného rušenia daňových stimulov pre automobily s menším motorom.V septembri 2017 sa podľa údajov CAAM v Číne predalo 2,71 milióna áut, o 5,7 % viac ako pred rokom. Za prvých deväť mesiacov toho roka sa odbyt zvýšil o 4,5 % na 20,2 milióna vozidiel. Na porovnanie, za celý minulý rok vzrástol predaj áut v krajine o 13,7 %.Rast predaja v uplynulých mesiacoch bol relatívne silný - v auguste sa zvýšil o 5,3 %, v júli o 6,2 % a v júni o 4,5 %, čo bolo podporené silnejším celkovým hospodárskym rastom a zvýšenými stimulmi pre kupujúcich.Väčšina globálnych automobiliek zaznamenala v sledovanom období rast predaja v Číne - japonská Toyota, Honda, Nissan aj americká automobilka General Motors.Údaje CAAM ukázali, že predaj nových energetických vozidiel (new energy vehicles, NEV) sa v septembri zvýšil o 79,1 % vďaka vládnemu tlaku na podporu tohto odvetvia a odklonu od tradičných automobilov s benzínovými motormi. V Číne sa v tomto roku predalo celkovo 398.000 takýchto áut, čo predstavuje nárast o 37,7 % oproti roku 2016.Očakáva sa, že Čína tento rok splní svoj ciel, ktorým je predaj 700.000 úsporných vozidiel NEV.