Predbežné rozmiestnenie systému THAAD je dokončené, hlási Soul

Soul 7. septembra (TASR) - Predbežné rozmiestnenie amerického systému protiraketovej obrany THAAD v Južnej Kórei je dokončené. Oznámilo to dnes juhokórejské ministerstvo obrany. Tento krok označilo za naliehavé opatrenie proti hrozbám zo strany Severnej Kórey.Oznámenie zaznelo krátko po tom, čo Americké sily v Kórei (USFK) dopravili na svoju základňu pri meste Songdžu, približne 300 kilometrov južne od Soulu, štyri dodatočné odpaľovacie jednotky systému THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Predtým tam už dopravili dve takéto jednotky, informovala agentúra Jonhap.Ministerstvo obrany taktiež uviedlo, že v otázke THAAD uskutoční konzultácie s "relevantnými" susednými krajinami. Zrejme malo na mysli Rusko a Čínu - krajiny, ktoré ostro protestovali proti rozmiestneniu systému. Podľa nich tento krok destabilizuje bezpečnosť v regióne a bude slúžiť na rozširovanie vojenského vplyvu Washingtonu.Proti rozmiestneniu systému protestovalo dnes pri základni približne 400 miestnych obyvateľov, pričom sa dostali do potýčok s políciou, informovala agentúra DPA. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Miestni obyvatelia sa sťažujú, že v dôsledku nasadenia systému THAAD sa tak stanú primárnym cieľom v prípade útoku zo Severnej Kórey.Rozmiestnenie systému THAAD nasleduje po nedávnych ďalších severokórejských raketových a jadrových testoch a v čase vyostrujúcej sa rétoriky medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.KĽDR uplynulú nedeľu informovala o úspešnej skúške vodíkovej bomby, ktorá by mohla byť použitá v hlavici medzikontinentálnej balistickej strely schopnej zasiahnuť ciele v USA či dokonca v Európe. Išlo o šiestu jadrovú skúšku Severnej Kórey. Pred týždňom KĽDR otestovala aj balistickú raketu, ktorá preletela ponad územie Japonska.