Predčasné parlamentné voľby budú v Rakúsku 15. októbra

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 14. júla (TASR) - Predčasné voľby do parlamentu Rakúska (Národnej rady) sa uskutočnia 15. októbra. Takýto návrh vlády dnes jednomyseľne schválil príslušný výbor zákonodarného zboru, informovala agentúra APA.Už vo štvrtok s výnimkou dvoch prítomných poslancov vyslovil parlament súhlas so skrátením aktuálnej legislatívnej periódy, ktorá mala trvať do jesene 2018 a otvoril tak cestu pre predčasné voľby.Oficiálne prípravy na 22. voľby od vzniku Druhej republiky sa začnú 25. júla.Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka v súvislosti s vlaňajšími opakovanými prezidentskými voľbami pred dnešným zasadaním vlády povedal, že od 11. augusta absolvujú školenia členovia volebných komisií na krajskej, okresnej i obecnej úrovni.