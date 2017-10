Predčasné parlamentné voľby sa už skončili vo Vorarlbersku

Na snímke zľava plagáty Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) 14. októbra 2017 vo Viedni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bregenz 15. októbra (TASR) - V rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko na úplnom západe alpskej republiky sa už predčasné parlamentné voľby skončili.V mnohých menších obciach boli výsledky volieb známe už v čase ukončenia hlasovania o 13.00 hod, keď to platilo o 28 z celkove 96 obcí a miest s 13.056 oprávnenými voličmi z celkového počtu takmer 280.000 oprávnených občanov.Volebná účasť v prípade 28 obcí so sčítanými hlasmi činila 63,4 percenta.Krajinská volebná komisia nezverejnila prognózu celokrajinskej účasti, ktorá by však mohla byť o niekoľko percentných bodov vyššia ako pred štyrmi rokmi.Podobne ako na väčšine rakúskeho územia sprevádzalo hlasovanie vo Vorarlbersku teplé slnečné počasie.