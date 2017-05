Predčasné parlamentné voľby v Kosove sa uskutočnia zrejme v júni

Voľby v Kosove Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 11. mája (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Kosove sa po vyslovení nedôvery tamojšej vláde a následnom rozpustení zákonodarného zboru v Prištine uskutočnia zrejme 11. alebo 18. júna. Tieto termíny hlasovania vzišli zo stretnutia kosovského prezidenta Hashima Thaciho s predstaviteľmi parlamentných strán, vyplýva z informácií internetového vydania denníka Gazeta Express.Definitívny termín volieb by najvyšší kosovský predstaviteľ chcel oznámiť už v priebehu niekoľkých dní.Na stretnutí s kosovským prezidentom sa nezúčastnili predstavitelia Demokratickej ligy Kosova (LDK), ktorej nominant Isa Mustafa zastával až do vyslovenia nedôvery vláde post premiéra. LDK schôdzku bojkotovala.Bajram Gecaj, poradca expremiéra Mustafu, uviedol, že koaličná Demokratická strana Kosova (PDK) porušila koaličnú dohodu.Hlasovanie o vyslovení nedôvery iniciovali tri opozičné strany, ktoré obvinili Isu Mustafu z neplnenia predvolebných sľubov a vládneho programu. K opozícii sa pridali aj poslanci koaličnej Demokratickej strany (PDK) na čele s predsedom parlamentu Kadrim Veselim.Stabilitu súčasnej kosovskej vlády podkopali spory okolo schvaľovania dohody o demarkácii hraníc so susednou Čiernou Horou, s ktorou nesúhlasila opozícia ani časť koaličných poslancov. Opozičné strany nesúhlasia ani s vytvorením spoločenstva srbských obcí v Kosove, ktoré predpokladá dohoda podpísaná v Bruseli pred takmer štyrmi rokmi.Poslanci 120-členného zákonodarného zboru v Prištine vyslovili nedôveru vláde v pomere 78:34. Traja členovia sa hlasovania zdržali.Doterajšia kosovská vláda sa ujala moci v decembri 2014.O budúcnosti Mustafu by sa mohlo rozhodnúť už na dnešnom rokovaní vedenia LDK.Prezident v súlade s kosovskou ústavou rozhodol v súvislosti s vyslovením nedôvery vláde o rozpustení parlamentu.