Predčasné parlamentné voľby v Rakúsku vyhrá asi Kurzova ÖVP

Rakúsky minister zahraničných vecí a líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz poskytuje rozhovor pred hlasovaním v predčasných parlamentných voľbách 15. októbra 2017 vo Viedni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kurzova ÖVP zvíťazí aj podľa údajov ORF

Viedeň 15. októbra (TASR) - Víťazom dnešných predčasných parlamentných volieb v Rakúsku bude zrejme Rakúska ľudová strana (ÖVP), ktorej volebným lídrom bol úradujúci šéf diplomacie, 31-ročný Sebastian Kurz. Vyplýva to z exit pollu, ktorého výsledky zverejnila súkromná spravodajská televízia Oe24 TV.Na otázky reportérov televízie odpovedalo pri odchode z volebných miestností v čase od 7.00 hod do 13.30 hod celkove 600 voličov.Za ÖVP so ziskom 31,0 percenta by sa mali umiestniť FPÖ (29,0), SPÖ (25,0) a do parlamentu by sa mohli dostať aj NEOS (6,0 percenta), prípadne Zelení a Kandidátka Petra Pilza po 4,0 percenta.Víťazstvo Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) v dnešných predčasných parlamentných voľbách v Rakúsku s predpokladaným ziskom 30,2 percenta hlasov predpovedá odhad volebných výsledkov verejnoprávnej televízie ORF.Aj podľa neho by sa pravicovopopulistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) mala stať druhým najsilnejším politickým subjektom krajiny so ziskom 26,8 percenta.Sociálni demokrati z SPÖ spolkového kancelára Christiana Kerna by so ziskom 26,3 percenta hlasov mali obsadiť tretiu priečku.