Predkupné právo na bytový dom na Ciglianskej ceste má Prievidza

Prievidza 30. januára (TASR)- Predkupné právo na nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste v Prievidzi má samospráva mesta alebo mestská spoločnosť. Dôvodovú zmluvu o zriadení záložného práva a predkupného práva na tieto nehnuteľnosti schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom dnešnom rokovaní.Prievidzská mestská spoločnosť Prievidza Invest, ktorá medzičasom zanikla zlúčením so Správou majetku mesta Prievidza (SMMP), si ešte vlani zobrala úver na splatenie bytového domu na Ciglianskej ceste. Novým úverom splatila starší a podľa mesta nevýhodnejší, ktorým splácala SMMP výstavbu domu. Pri uzatváraní záložnej zmluvy s komerčnou bankou však podľa samosprávy vznikol problém, a to v podobe podmienok.uviedol viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.Doplnil, že predmetom záložného práva je ten istý majetok, ktorý bol aj predtým.ozrejmil. Predkupné právo podľa neho mesto vyrokovalo pre prípad, ak by mesto alebo mestská spoločnosť SMMP neboli schopné splácať úver a plniť si podmienky záložnej zmluvy.dodal Maxina.Kúpna cena na bytový dom bola vo výške 3,3 milióna eur. Úverové zdroje, ktoré si Prievidza Invest zobrala od VÚB banky, dosiahli hodnotu 2,6 milióna eur, zvyšnú sumu vyplatila samospráva z vlastných zdrojov. Nový úver bude SMMP splácať desať rokov, úsporu do doby splatnosti odhaduje samospráva asi 180.000 eur.Nájomný dom na Ciglianskej ceste so 173 bytmi bol postavený a uvedený do prevádzky v roku 2006, pričom tam žijú najmä sociálne slabší obyvatelia.