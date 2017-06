Predĺžené hodiny pre letné terasy v Trnave opäť neprešli

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász

Trnava 27. júna (TASR) – Vlani dvakrát a tento rok znovu sa venovalo mestské zastupiteľstvo v Trnave otázke predĺženia prevádzkových hodín letných terás v centre mesta. Ani na tretí pokus sa dnes radnici nepodarilo presvedčiť poslanecký zbor, že v letnom čase považuje za vhodné umožniť kaviarňam a reštauráciám nechať posedieť svojich hostí o hodinu dlhšie.Návrh dostal v hlasovaní 51,7 percenta hlasov, čo na prijatie nepostačovalo. Z 29 prítomných poslancov hlasovalo za 15. V rozprave sa identifikovali dva tábory – časť poslancov zastávala záujmy Trnavčanov, ktorí v centrálnej mestskej zóne bývajú a od mája do septembra sa cítia byť rušení exteriérovou prevádzkou podnikov. Druhá strana poukazovala na to, že diskomfort, spôsobený prípadným zvýšeným hlukom je „daňou“ za bývanie v centrálnej mestskej zóne. Odzneli i úvahy, či a akým spôsobom môžu prevádzkovatelia ovplyvniť správanie hostí aj po odchode z kaviarne.Mesto má záujem, aby prevádzky zostávali v lete dlhšie otvorené. "Robíme v lete množstvo kultúrnych podujatí na Hlavnej ulici či na námestí. Po skončení sa ľudia rozídu, chcú si posedieť počas teplých letných večerov o niečo dlhšie a nemajú to umožnené," obhajoval návrh všeobecne záväzného nariadenia viceprimátor Tibor Pekarčík. Poslanec Juraj Novota vyjadril obavu, že posunutím otváracích hodín sa môže vytvoriť situácia, že do centra sa začnú sťahovať ďalšie podniky, s ktorými môže byť problém. "Zahrávame sa s budúcimi problémami," upozornil. Poslanec Juraj Fuzák pripomenul, že centrum Trnavy nie je podnikmi "posiate". "Trnava predsa nie je napríklad Ostrava, nemáme tu ich známu Stodolnú ulicu, kde by sa koncentrovali," povedal Fuzák.