PREDĹŽENÝ VÍKEND: ZSSK posilňuje vlaky do Košíc a Banskej Bystrice

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. apríla (TASR) - Pred blížiacim sa predĺženým víkendom rastie záujem ľudí o cestovanie naprieč Slovenskom. A to predovšetkým v piatok 28. apríla na trase z Bratislavy do Košíc a v pondelok 1. mája zase v opačnom smere.avizoval riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Karol Martinček.Dopravcu podľa jeho slov teší záujem ľudí o prvú triedu, ktorú posilňujú o jeden vozeň v popoludňajšom IC vlaku v piatok z Bratislavy a poslednom večernom IC vlaku v pondelok z Košíc.V piatok 28. apríla je tak o 76 miest v druhej triede posilnený IC vlak s odchodom z Bratislavy o 11.33 h. Zároveň je o 76 miest v druhej triede a o 54 miest v prvej triede posilnený IC vlak s odchodom z hlavného mesta o 15.47 h.Čo sa týka IC vlakov v pondelok 1. mája, dopravca pridal 76 miest v druhej triede v spoji odchádzajúcom z Košíc o 11.16 h. Súčasne doplnil 54 miest v prvej triede a 76 miest v druhej triede v IC vlaku s odchodom z Košíc o 17.16 h.Okrem IC vlakov pridá dopravca aj 32 vozňov na 26 ďalších rýchlikov z Bratislavy do Košíc cez Žilinu alebo z Bratislavy do Banskej Bystrice a späť.