Predpis na lieky či výmenný lístok nemajú byť viac povinne papierové

Ilustračné foto Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Zjednodušenie pacientskeho sumára v elektronickej zdravotnej knižke, umožnenie prístupu k nemu aj sestrám, či možnosť zapísať správu o ošetrení pacienta len elektronicky prinášajú zmeny z dielne ministerstva zdravotníctva v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Rovnako má umožniť používanie len elektronických namiesto papierových predpisov na lieky, ako i výmenných lístkov. Novelu musí ešte prerokovať vláda aj parlament.priblížil šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smer-SD). Pôjde o najdôležitejšie život zachraňujúce údaje, napríklad o upozornenia na závažné diagnózy, alergie či liekovú anamnézu. Zapisovať ich bude môcť nielen všeobecný lekár, ale aj špecialista. "vysvetlil.Zároveň sa navrhuje vytvorenie novej časti v elektronickej zdravotnej knižke s označením doplnkové zdravotné záznamy. Ide o krvnú skupinu a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, vykonané chirurgické výkony, terapeutické odporúčania, vitálne antropometrické údaje, invaliditu a sociálnu anamnézu.Ministerstvo zmenou legislatívy rieši aj otázku papierovej zdravotnej dokumentácie.zhrnul Drucker.V rámci zavádzania elektronického zdravotníctva sa preto umožňuje vytvorenie a používanie lekárskych správ o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť a lekárskych prepúšťacích správ len v elektronickej podobe. Rovnako lieky a zdravotnícke pomôcky sa budú môcť predpisovať len elektronicky.Novela zákona má tiež umožniť prístup k údajom z elektronickej knižky ošetrujúcej sestre v rozsahu pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, záznamu o odporúčaní na prijatie do nemocnice či predpísaných liekov. Prístup k presne vybraným údajom sa po novom umožňuje aj inému zdravotníckemu pracovníkovi. Drucker poukázal, že do eHealthu nemali prístup, pričom v ambulanciách často predpripravujú a zapisujú dáta o pacientoch.Elektronizáciu zdravotníctva by mal štát naostro spustiť budúci rok. Znamená to, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú od roku 2018 povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, v súčasnosti je eHealth v pilotnej fáze. Drucker však pripustil, že zrejme nie každej ambulancii sa to podarí. Systém eHealth si doteraz vyžiadal viac ako 40 miliónov eur, má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity elektronizácie majú spočívať aj v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam.