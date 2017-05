Predpokladaný páchateľ útoku v Štokholme je duševne zdravý

Na archívnej snímke vpravo vidno telo človeka, ktorého v apríli zrazil kamión v Štokholme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 10. mája (TASR) - Predpokladaný páchateľ aprílového útoku nákladným automobilom v centre švédskej metropoly Štokholm, Uzbek Rachmat Akilov, bol v čase tohto incidentu duševne zdravý a netrpel nijakými duševnými problémami. To isté možno povedať aj o jeho stave počas vyšetrovania a preto nie je nutné uvažovať pri akomkoľvek rozsudku v jeho prípade o psychiatrickej starostlivosti.Vyplýva to z forenznej psychiatrickej správy o jeho duševnom stave, ktorú dnes lekári predložili štokholmskému okresnému súdu. O posudku informoval švédsky spravodajský portál Local.se.Johan Eriksson, právny zástupca tohto 39-ročného Uzbeka, švédskej agentúre TT povedal, že takáto správa sa bežne vypracúva v prípadoch závažnej povahy, aký má aj táto kauza.Útok v pešej zóne v centre švédskej metropoly si 7. apríla vyžiadal piatich mŕtvych a 14 zranených. K spáchaniu činu sa priznal 39-ročný Uzbek Rachmat Akilov, ktorého zadržali a umiestnili do vyšetrovacej väzby, kde zostane do 11. mája.Akilov podľa vyšetrovateľov sympatizoval s extrémistickými skupinami. V roku 2015 sa pokúsil dostať do Sýrie, kde sa chcel pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Úrady vo Švédsku ešte vlani Uzbekovu žiadosť o azyl zamietli, podľa polície však nič nenasvedčovalo tomu, že by mohol spáchať útok.Štokholmský útok bol štvrtým svojho druhu v Európe za ostatných 12 mesiacov. Vozidlá boli proti civilistom predtým použité v Londýne, Berlíne a Nice.