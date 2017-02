Predpoveď Američanov: Na ZOH 2018 získa SR bronz. Kto sa o to postará?

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. februára (TASR) - Necelý rok pred štartom zimných olympijských hier v Pjongčangu predpovedá americká spoločnosť Gracenote slovenským športovcom zisk jednej bronzovej medaily. V ženskom slalome by sa o ňu mala postarať Veronika Velez-Zuzulová.Pre porovnanie, firma, ktorá poskytuje dáta v športe a zábavnom priemysle, predpovedá, že česká výprava vybojuje v Kórejskej republike päť zlatých a dve strieborné medaily. Olympiádu by podľa Gracenote ovládli Nóri so 40 medailami (z toho 15x zlato), nasledujú Nemecko (34/13) a USA (32/10).Slovensko by ziskom jedného bronzu obsadilo v prognózovanej medailovej bilancii 27. miesto, o ktoré by sa delilo spolu s Estónskom a Lichtenštajnskom.