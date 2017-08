Predseda BSK: Všetko bude tak ako doteraz

Na archívnej snímke súčasný predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 10. augusta (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa počet poslancov, volebných obvodov a sídiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017 nemení. Po novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) budú občanov v krajskom parlamente zastupovať 49 poslanci a voliť sa bude v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú územia okresov kraja. Všetko bude tak ako doteraz. Rozhodli o tom na dnešnom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva BBSK. O návrhu z dielne predsedu BBSK Mariana Kotlebu na zníženie počtu poslaneckých kresiel už potom nebol dôvod rokovať.Šéf kraja svojím návrhom na zníženie počtu krajských poslancov v budúcom volebnom období sledoval nielen ušetrenie finančných prostriedkov, ale, ako uviedol, aj zníženie regionálnych rozdielov v zastúpení jednotlivých okresov v parlamente samosprávneho kraja. Podľa jeho návrhu zásadnými úpravami by prešli i počty mandátov pre jednotlivé obvody, pričom v niektorých by klesli a inde sa zvýšili.Poslanci na poslednom zasadnutí 24. júla mali k tomu výhrady. Neboli proti zníženiu počtu mandátov, ale chceli čas na konštruktívnu diskusiu. Nepáčil sa im nátlak, že majú o tom rozhodovať len tri mesiace pred voľbami do VÚC, keď už by sa pravidlá meniť nemali. Navyše podľa niektorých Kotlebov návrh "trestal" prevažne tie okresy, kde mala ĽSNS nižšiu podporu vo voľbách do Národnej rady SR, a naopak, posilňoval voličské bašty strany.Predseda BBSK vtedy svoj návrh z rokovania stiahol a zasadnutie zvolal nadnes, teda len deň pred uplynutím lehoty, dokedy krajské parlamenty musia určiť počet poslancov, volebných obvodov a sídiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017.konštatoval Kotleba.