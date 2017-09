Predseda CSU Seehofer mieni o personálnych otázkach hovoriť na zjazde

Horst Seehofer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. septembra (TASR) - Predseda Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer odmietol dnes hlasy volajúce po jeho rezignácii s tým, že správnym miestom na prediskutovanie personálnych otázok je zjazd strany.vyhlásil v Berlíne bavorský krajinský premiér a dodal, že to je správne miesto na diskusiu o podobných témach. Ak by potom delegáti dospeli k názoru, že by sa malo prijať rozhodnutie, môže sa to tam stať "slušným spôsobom", konštatoval Seehofer podľa internetového vydania denníka Bild.V tejto neobvykle ťažkej situácii by všetko ostatné nebolo nápomocné, zdôraznil Seehofer a dodal, že by to malo "škodlivý" dopad na silu CSU a na jej postavenie.Po stretnutí s poslancami strany líder CSU poznamenal, že podobné diskusie síce patria k demokratickej normalite, avšak musia mať správny štýl a musia sa diať na správnom mieste, ktorým je zjazd strany.