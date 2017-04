Predseda CSU Seehofer napriek predchádzajúcim tvrdeniam neodstúpi

Horst Seehofer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. apríla (TASR) - Bavorský krajinský premiér a líder nemeckej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer dnes uviedol, že na čele strany a bavorskej vlády zostane aj po roku 2018, a to aj napriek svojim predchádzajúcim vyhláseniam, že sa oboch funkcií vzdá. Informovala o tom agentúra AP.Seehofer (67), ktorý bol počas migračnej krízy jedným z najhlasnejších domácich kritikov kancelárky Angely Merkelovej stojacej na čele sesterskej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), je predsedom bavorskej vlády a CSU od roku 2008.Seehofer Merkelovú viackrát kritizoval za jej imigračnú politiku po tom, ako Nemecko v septembri 2015 otvorilo svoje hranice a do krajiny začali prúdiť státisíce žiadateľov o azyl.Na spoločnom stretnutí lídrov oboch strán, ktoré sa konalo vo februári v Mníchove, však CSU vyhlásila, že pred októbrovými voľbami do Spolkového snemu (Bundestag) Merkelovú podporí.Merkelová sa bude po štvrtý raz uchádzať o post nemeckej kancelárky. Jej hlavným vyzývateľom bude Predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz.