Predseda Európskej rady Donald Tusk rokoval v Belehrade aj o Kosove

Belehrad 25. apríla (TASR) - Význam usporiadania srbsko-kosovských vzťahov, ako aj európskej integrácie krajín západného Balkánu zdôraznil v stredu v Belehrade predseda Európskej rady Donald Tusk.Poľský hosť v službách Európskej únie na tlačovej konferencii v jazyku hostiteľskej krajiny pripustil, že je to náročná záležitosť, ktorú však označil za strategický krok, ktorý sa napokon vyplatí.Donald Tusk konštatoval, že Únia bola i doteraz spoľahlivým partnerom Srbska a ďalších krajín západného Balkánu - a tým zostane aj naďalej. V EÚ nikomu nič nevnucujú, avšak spoločnou prácou v nej možno dosiahnuť rozvoj a rozkvet a možno zachovať bezpečnosť, vzájomný rešpekt, demokraciu, ako aj národnú identitu.Brusel, ako zdôraznil Tusk, je najväčším investorom a najväčším zahraničnoobchodným partnerom západobalkánskeho regiónu, ale plány naznačujú aj možnosť ďalšieho rozšírenia tejto spolupráce.Predseda Európskej rady je na niekoľkodňovej okružnej ceste po balkánskych štátoch v rámci príprav májového summitu Únie a krajín regiónu v bulharskej Sofii, pripomenula tlačová agentúra MTI.Srbský prezident Aleksandar Vučič na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že pri zvládnutí kosovského problému sa musia Srbi najskôr vyrovnať sami so sebou, potom s kosovskými Albáncami a napokon s Úniou.Srbsko, ako podčiarkol jeho najvyšší predstaviteľ, splnilo všetky podmienky spomedzi opatrení smerujúcich k usporiadaniu situácie a aj naďalej zastáva názor, že je potrebné usilovať sa o kompromis.Vučič pripustil, že v tejto otázke nie je optimistom, avšak dodal, že Belehrad to nesmie vzdať, aby sa s týmto problémom nemuseli zaoberať už budúce generácie. Srbsko je pripravené akceptovať akýkoľvek kompromis, nie však, aby ho ponížili, podčiarkol.