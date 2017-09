Predseda FDP Lindner bude i šéfom parlamentnej frakcie strany

Christian Lindner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. septembra (TASR) - Predsedu nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) Christiana Lindnera zvolili dnes na prvom zasadaní novej parlamentnej frakcie liberálov i za jej šéfa, a to jednohlasne. Stalo sa tak na návrh podpredsedu strany Wolfganga Kubického, informovali stranícke zdroje.Lindnerovými výkonnými spolupracovníkmi na parlamentnej pôde sa stali Marco Buschmann, ako aj Stefan Ruppert a Florian Toncar.Liberáli z FDP obsadia v novom nemeckom Spolkovom sneme (Bundestagu) 80 kresiel po tom, čo ich v nedeľňajších voľbách podporilo 10,7 percenta voličov a umožnilo im po štyroch rokoch pôsobenia mimo zákonodarný zbor návrat na celoštátnu parlamentnú scénu.Lindnerova strana patrí medzi subjekty, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou stanú súčasťou novej vládnej koalície, a to so stranami únie CDU/CSU a zelenými.