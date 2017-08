Predseda parlamentu A. Danko vypovedal koaličnú zmluvu

Bratislava 7. augusta (TASR) - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vypovedal koaličnú zmluvu. Zdôvodnil to absolútnou nevyhnutnosťou prenastavenia pravidiel v koalícii. TASR o tom informovala šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková.



"Týmto spôsobom vypovedám koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd," napísal svojim koaličným partnerom Danko. Ako dôvod uviedol absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov. Taktiež stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.



"Dobrá sociálno–ekonomická situácia v roku 2017 ukazuje, že je nutné sa zamerať na nové výzvy a priority, ktoré je potrebné premietnuť do koaličnej dohody a nového programového vyhlásenia vlády. Keď sa darí ekonomike štátu, musia to pocítiť aj samotní občania," tvrdí Danko.



Zároveň koaličným partnerom navrhuje bilaterálne, resp. multilaterálne rokovania s vedením SNS o možnosti zostavenia novej koaličnej zmluvy.