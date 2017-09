Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko jubiluje

Ivan Šramko Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 3. septembra (TASR) - Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko sa v nedeľu 3. septembra dožíva 60 rokov.Narodil sa 3. septembra 1957 v Bratislave. V roku 1980 ukončil štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave.Do roku 1990 pracoval Ivan Šramko v Železničnom staviteľstve Bratislava a v akciovej spoločnosti AVEX, v obidvoch prípadoch vo vedúcich funkciách finančných útvarov týchto podnikov.V rokoch 1990 až 1991 bol zástupcom riaditeľa spoločnosti VÚB ING, a. s. (banková poradenská spoločnosť). V rokoch 1991 až 1992 viedol pracovnú skupinu, ktorá v akciovej spoločnosti VÚB zakladala spoločnú firmu VÚB - Credit Lyonnais.Ivan Šramko pôsobil v období 1992 až 1998 ako generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Istrobanky a zároveň bol podpredsedom, neskôr predsedom jej predstavenstva. V rokoch 1998-2002 bol členom vedenia Tatra banky, a. s., Bratislava, kde bol od roku 2000 tiež členom jej predstavenstva. Od 1999 do 2001 bol členom a od 2001 do januára 2002 predsedom dozornej rady Asociácie bánk Slovenskej republiky.Post viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) zastával Ivan Šramko v rokoch 2002-2004. V januári 2005 ho vymenovali do funkcie guvernéra NBS. Ako guvernér Národnej banky Slovenska bol členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a alternátom guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Pod Šramkovým vedením centrálnej banky prešlo Slovensko hladko procesom vstupu do eurozóny a úspešným zavedením eura.Po ukončení pôsobenia v NBS v roku 2010 bol vymenovaný za veľvyslanca Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) so sídlom v Paríži vo Francúzsku.V roku 2012 sa Ivan Šramko stal predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Funkčné obdobie mu skončí v júni 2019.