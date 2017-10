Predseda VZ OSN Lajčák ľutuje rozhodnutie USA vystúpiť z UNESCO

Predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. októbra (TASR) - Predseda Valného zhromaždenia (VZ) OSN Miroslav Lajčák ľutuje rozhodnutie USA vystúpiť k 31. decembru 2018 z Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).Vo svojej reakcii na tento krok Spojených štátov Lajčák zdôraznil rolu, ktorú UNESCO zohráva vo svete. Pripomenul tiež, že USA v roku 1945 stáli pri zrode UNESCO a odvtedy prispeli k iniciatívam, ktoré formovali svet.Lajčák preto vyjadril znepokojenie, že rozhodnutie USA ohľadom ich členstva v UNESCO môže mať nepriaznivý vplyv na dôležité aktivity, ktoré táto organizácia vykonáva. Zdôraznil pritom kľúčovú rolu Spojených štátov v multilaterálnej spolupráci a poukázal aj na to, že je nutné, aby UNESCO pokračovala vo svojej misii i za účasti USA.Predseda Valného zhromaždenia vo svojom vyhlásení pripomenul, že cieľom OSN a jej jednotlivých zložiek je podpora mieru, rozvoja a ľudských práv i zlepšovanie každodenného života ľudí na celom svete. Keďže volanie po mieri nebolo nikdy také silné ako teraz, spolupráca, dialóg a partnerstvá sú podľa Lajčáka dôležitejšie než kedykoľvek predtým.Na záver svojho vyhlásenia Lajčák uviedol, že sa teší sa na spoluprácu s UNESCO a so Spojenými štátmi pri realizácii tohto spoločného cieľa počas 72. zasadnutia VZ OSN.Americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení vo štvrtok uviedlo, že dôvodom odchodu USA z UNESCO je zaujatosť voči Izraelu a potrebatejto organizácie. Spojené štáty si však hodlajú ponechať v UNESCO štatútIzrael krátko na to avizoval, že bude nasledovať príklad Spojených štátov a začne pripravovať svoje vystúpenie z UNESCO.