Predsedajúcou vo Výbore na ochranu novinárov bude Carrollová z AP

New York 30. mája (TASR) - Bývalá výkonná riaditeľka a senior viceprezidentka americkej tlačovej agentúry The Associated Press (AP) Kathleen Carrollová bude predsedať rade riaditeľov vo Výbore na ochranu novinárov (CPJ). TASR o tom informovala rada Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA).Carrollová vo svojej reakcii zhodnotila, že táto misia nebola nikdy dôležitejšou.pokračovala.upozornila Carrollová.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.