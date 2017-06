Predsedníčka Najvyššieho súdu D. Švecová prijala expertov

Daniela Švecová Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. júna (TASR) – Najvyšší súd (NS) navštívili odborníci z medzinárodnej organizácie CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), ktorí vykonávajú audit slovenského súdnictva. Stretli sa s predsedníčkou súdu Danielou Švecovou a zástupcami všetkých jeho štyroch kolégií. O dnešnej schôdzke informoval hovorca NS Boris Urbančík.Expertov z Rady Európy, ktorí pôsobia na Slovensku v rámci dvojročného projektu s názvom Efektivita a kvalita slovenského súdneho systému, zaujímalo postavenie Najvyššieho súdu v justičnom systéme SR a jeho fungovanie. Švecová a ďalší sudcovia informovali hostí o súčasnom stave súdu a plánovaných reformách, priblížil Urbančík.Témou diskusie podľa hovorcu bola oj otázka nezávislosti slovenského súdnictva, jeho postavenie, kapacity a efektivita súdnej samosprávy. Tiež dôvody neúmernej dĺžky trvania súdnych konaní.Pôsobenie európskych expertov sa začalo v apríli tohto roku potom, ako ministerstvo spravodlivosti podpísalo 31. marca s Radou Európy zmluvu o financovaní projektu v celkovej hodnote 700.000 eur. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.Hlavným cieľom projektu je zanalyzovanie stavu slovenského súdnictva a následne vyhotovenie odporúčaní na zlepšenie jeho fungovania. Pôjde najmä o implementáciu nástrojov kvality a časového súdneho manažmentu na vybraných súdoch, lepšie využitie informačných technológií a podobne.