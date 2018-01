Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková jubiluje

Ivetta Macejková, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 22. januára (TASR) - Predsedníčka Ústavného súdu (ÚS) SR Ivetta Macejková je hlavou najvyššej súdnej inštancie našej krajiny. V pondelok 22. januára bude mať 60 rokov.Ivetta Macejková sa narodila 22. januára 1958 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v roku 1981. V roku 1982 získala diplom doktora práv a začala pracovať ako podniková právnička v Pozemných stavbách Bratislava.Na Okresný súd Bratislava-vidiek nastúpila v januári 1992. Po vymenovaní za sudkyňu pôsobila ako podpredsedníčka a neskôr predsedníčka Okresného súdu Bratislava-vidiek. V rámci reorganizácie justičných orgánov zakladala Okresný súd Pezinok. Od roku 1995 sa podieľala na pedagogickom procese na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici i na Katedre trestného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1996-1998 pôsobila vo funkcii predsedníčky Krajského súdu (KS) v Bratislave, kde pracovala až do roku 2006 aj ako predsedníčka trestného a správneho senátu.Po výberovom konaní na sudcu Najvyššieho súdu (NS) SR - sudcu odvolacej agendy Špeciálneho súdu pri Najvyššom súde SR v roku 2006 sa stala sudkyňou a členkou trestného kolégia Najvyššieho súdu SR ako jediná a prvá žena v histórii trestného kolégia Najvyššieho súdu. Tu pôsobila do februára 2007.Za sudkyňu a zároveň za predsedníčku Ústavného súdu SR ju vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič 16. februára 2007.Vláda SR navrhla 3. októbra 2007 predsedníčku Ústavného súdu SR Ivettu Macejkovú, aby zastupovala Slovensko v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia). Macejková je v poradí treťou slovenskou členkou komisie. Vláda SR schválila 30. marca 2011 návrh vtedajšieho ministra zahraničných vecí SR Mikuláša Dzurindu na opätovné vymenovanie Ivetty Macejkovej do Benátskej komisie.V máji 2012 obhájila dizertačnú prácu na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na tému "Trestné právo a jeho ústavné limity v podmienkach Slovenskej republiky".JUDr. Ivetta Macejková, PhD. sa v roku 2009 stala nositeľkou prestížnej výročnej ceny Neformálneho ekonomického fóra Hospodársky klub "Zlatý biatec" za rok 2008. Okrem toho je laureátkou Pamätnej plakety Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2013).