Predsedom Pirátov je opäť Ivan Bartoš

Predseda Českej prirátskej strany Ivan Bartoš . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brno 6. januára (TASR) - Predsedom Českej pirátskej strany bude ďalšie dva roky jej doterajší šéf Ivan Bartoš. Ten bol zároveň jediným kandidátom v sobotnej voľbe predsedu na celoštátnom fóre Pirátov v brnianskom hoteli Voroněž.V prejave uviedol, že Piráti by sa po nadchádzajúcich voľbách mohli aktívne zapojiť do zostavovania vlády. Strana by podľa neho mala fungovať ako decentralizovaná a liberálna a mala by sa otvoriť ľuďom v menších obciach. V prezidentskej voľbe Piráti nepodporia žiadneho kandidáta.Bartoš získal v internetovom hlasovaní 276 z 293 odovzdaných hlasov, hlasovať mohlo celkovo 541 oprávnených členov. Víkendového zasadania celoštátneho fóra v Brne sa zúčastňujú približne dve stovky Pirátov, ďalší členovia strany však mohli hlasovať na internete, informoval spravodajský server ČT24.povedal Bartoš. Menšinovú vládu, ktorú zostavil predseda ANO a premiér Andrej Babiš, sa Piráti podporiť nechystajú.