Predsedom Prešovského samosprávneho kraja chce byť 12 mužov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 6. septembra (TASR) – Do polnoci 5. septembra prevzala zapisovateľka volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Mária Lukačíková 12 kandidačných listín na post predsedu PSK do novembrových volieb. Z celkového počtu uchádzačov je jeden koaličným kandidátom, siedmich nominovali jednotlivé politické subjekty a štyria kandidujú ako nezávislí. Medzi kandidátmi nie je ani jedna žena, uviedla pre TASR Lukačíková.Primátor Levoče Milan Majerský má zastrešenie štvorkoalície Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Sloboda a Solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a NOVA.Jednu politickú stranu má za sebou sedem kandidátov. Popradčana Františka Bednára, štatutára občianskeho združenia, nominovala neparlamentná strana Nezávislosť a Jednota (NAJ). Poslanca Národnej rady SR a súčasného predsedu PSK Petra Chudíka zo Záborského (okres Prešov) delegovala strana Smer-SD. Vranovský podnikateľ Jozef Mihalčin kandiduje za Ľudovú stranu Naše Slovensko. František Oľha, výrobný riaditeľ a pedagóg z Prešova je kandidátom neparlamentnej strany Šanca. Primátor Svitu Miroslav Škvarek kandiduje za Slovenskú národnú stranu (SNS). Technológ z Prešova Milan Štajner je nominantom neparlamentnej Strany zelených Slovenska. Jozef Šváč, prešovský pedagóg, pôjde do volieb ako kandidát za neparlamentnú stranu Nový parlament.Bez straníckeho krytia chcú zabojovať o funkciu predsedu PSK štyria nezávislí kandidáti - prešovský advokát Ján Garaj, ďalej manažér Pavel Gašper z Popradu, obchodný riaditeľ Andrej Gmitter z Bardejova a živnostník Eduard Markovič z Popradu.Kandidačné listiny musí ešte preveriť a zaregistrovať volebná komisia. V Prešovskom kraji žije približne 820.000 obyvateľov, oprávnení voliči rozhodnú aj o obsadení 62 poslaneckých mandátov v 13 volebných obvodoch. PSK mal doteraz jediného predsedu od vzniku krajských samospráv, ktorým je Peter Chudík. Posledné voľby vyhral už v prvom kole.Pred štyrmi rokmi odovzdalo pre voľby do orgánov samosprávnych krajov kandidačné listiny na post predsedu PSK deväť uchádzačov a rovnaký počet volebná komisia aj zaregistrovala, nikto sa svojej kandidatúry nevzdal. Šiesti kandidáti mali za sebou jednu politickú stranu, dvoch nominovali koalície a jeden kandidát bol nezávislý.