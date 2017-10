Predsedov a poslancov krajov môžu voliť aj cudzinci

Na snímke piati z osem aktuálnych predsedov VÚC : sprava Košický samosprávny kraj Zdenko Trebuľa, Banskobystrický samosprávny kraj Marian Kotleba, Prešovský samosprávny kraj Peter Chudík, Bratislavský samosprávny kraj - Pavol Frešo a Žilinský samosprávny kraj Juraj Blanár. Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predsedu a poslancov ôsmich samosprávnych krajov môžu voliť aj cudzinci. Musia však mať 18 rokov a trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do daného samosprávneho kraja alebo vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do územia kraja. To platí pre každého oprávneného voliča. Každý volí tam, kde má trvalý pobyt.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.