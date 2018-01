Predsedovia krajov rokovali s viceprezidentom EIB Vazilom Hudákom

Stretnutie predsedov samosprávnych krajov s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Vazilom Hudákom 11. januára 2018 v Prešove. Snímka z tlačovej konferencie po skončení stretnutia zľava Rastislav Trnka (Košický kraj), Ján Lunter (Banskobystrický kraj), viceprezident EIB Vazil Hudák, Milan Majerský (Prešovský kraj), Erika Jurinová (Žilinský kraj) a Jozef Viskupič (Trnavský kraj). Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 11. januára (TASR) – Na pracovnom rokovaní s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Vazilom Hudákom sa vo štvrtok stretli v Prešove predsedovia samosprávnych krajov zo Žilinského, Banskobystrického, Košického, Trnavského a Prešovského kraja. Ostatní sa pre povinnosti ospravedlnili. Hostiteľom bol domáci predseda kraja Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA). Témou rokovania bola spolupráca krajov, ich priority, ale i možné formy financovania investičných projektov prostredníctvom úverov z EIB. Diskutovalo sa aj o Smart cities a Smart regions, inteligentných riešeniach pre mestá a regióny ako príležitostiach pre nové investície a inovácie.uviedol Hudák.V európskom meradle je to však už vytváranie tzv. investičných platforiem na regionálnej úrovni, ktoré sú zamerané na konkrétne oblasti. V Poľsku sa zamerali na sociálne bývanie. V západnej Európe je veľký dopyt po inovatívnych riešeniach Smart cities a Smart regions. Tieto platformy umožňujú vytváranie finančných nástrojov na podporu inovatívnych riešení na miestnej a regionálnej úrovni.zdôraznil Hudák. Kraje by mali hrať v tejto oblasti úlohu lídrov. EIB im môže byť dobrým partnerom nielen v oblasti financií ale aj poradenstva, ako nastaviť projekty tak, aby pomohli rozvoju inovácií na Slovensku.Hudák uviedol, že záujem u predsedov krajov o možnosti financovania rôznych projektov cez EIB určite je, vždy to závisí od toho, v akej kondícii sa kraje nachádzajú. Zo strany EIB je záujem, aby regióny mali stanovené stratégie rozvoja a jasne zadefinované priority, a boli schopné svoje záväzky plniť. Podľa jeho slov, takýmto spoľahlivým partnerom je PSK, ktorý bol prvým krajom na Slovensku, ktorý získala úver z EIB.Majerský doplnil, že táto pomoc pri nízkych úrokových sadzbách je evidentná. PSK od roku 2005 doteraz získal 65,4 milióna eur z EIB v dvoch tranžiach. Financie využili hlavne na opravu ciest, mostov, zosuvov po povodniach, ale aj na opravy kultúrnych, sociálnych a školských zariadení.