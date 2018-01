Predsedovia krajov sa stretli štvrtýkrát, prebrali personálne zmeny

Na snímke zľava predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belicaj, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a riaditeľ Úradu trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Žitňanský počas stretnutia predsedov vyšších územných celkov v Bratislave 19. januára 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) – Zástupcovia slovenskej regionálnej samosprávy v Európskom výbore regiónov (EVR) by na tomto fóre mali byť oveľa aktívnejší ako doteraz. Po piatkovom stretnutí predsedov samosprávnych krajov to uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Na rokovaní, ktoré inicioval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, bola otázka personálneho zastúpenia vyšších územných celkov (VÚC) v EVR jednou z hlavných tém.Regionálnu samosprávu SR zastupujú v EVR - poradnom orgáne EÚ - piati členovia vyšších územných celkov (VÚC), kraje majú taktiež štyroch náhradníkov. Po regionálnych voľbách v novembri 2017, v súvislosti s faktom, že niektorí volení zástupcovia VÚC neobhájili svoj mandát, ostali neobsadené tri miesta členov a dvoch náhradníkov.Viskupič zdôraznil, že rozhovory o personálnych nomináciách sa ešte len začali.zdôraznil Viskupič. Doteraz to podľa neho tak vôbec nebolo. Aj v súvislosti so správnymi nomináciami do EVR musí byť podľa Viskupiča znovuzrodený formát SK8, teda platforma stretnutí predsedov samosprávnych krajov.povedal.SK8 ako účinný demokratický nástroj, ktorý prostredníctvom spolupráce všetkých krajov bude viesť k zlepšeniu kvality života v regiónoch, vníma aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. BBSK sa bude uchádzať podľa jeho slov aj o členstvo v EVR.pripojil sa k Viskupičovi.K dohode na nových zástupcoch samosprávnych krajov v EVR by mohlo dôjsť už na najbližšom, februárovom stretnutí SK8 v Trnave.uviedol hostiteľ schôdzky, predseda BSK. Droba zároveň ocenil konštruktívnu atmosféru na stretnutí.povedal. O efekte synergie spoločných snáh hovorili aj predsedovia Prešovského (PSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK) Milan Majerský a Rastislav Trnka.zhodli sa.Spoločné úsilie podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ZSK) Eriky Jurinovej je potrebné aj v otázke využitia eurofondových zdrojov na dofinancovanie školstva. V tejto súvislosti uviedla, že zámerom je získať peniaze, ktoré pomôžu zatraktívniť platové podmienky pre učiteľov.spresnila.Predsedovia samosprávnych krajov sa po novembrových voľbách stretli už štvrtýkrát. Ani tentoraz sa im to však nepodarilo v plnom zložení, v piatok chýbal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. Ospravedlnil sa z dôvodu dlhodobo plánovanej cesty. Na stretnutí ho zastupoval riaditeľ Úradu TSK Michal Žitňanský.