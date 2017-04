Predsedovia parlamentov členských krajín EÚ sa schádzajú v Bratislave

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

1. júla 2016 - Slovenská republika (SR) sa ujala rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré na druhý polrok 2016 prebrala od Holandska.







7. júla 2016 - Vzťah Národnej rady (NR) SR a Európskeho parlamentu (EP) počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ), brexit či migračná kríza. To boli témy, o ktorých hovorila slovenská delegácia pod vedením predsedu slovenského parlamentu Andreja Danka s európskymi kolegami na rokovaní v Štrasburgu.







10. - 11. júla 2016 – Zámery slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie predstavil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák predsedom parlamentných výborov pre záležitosti EÚ z členských a partnerských krajín na spoločnom zasadnutí v Národnej rade SR v Bratislave. Na predsedníckom COSAC-u v Bratislave sa zúčastnili predsedovia výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov EÚ, členovia Európskeho parlamentu, zástupcovia európskych inštitúcií (Európska komisia, Rada EÚ, COSAC sekretariát), zástupcovia parlamentov z kandidátskych krajín a ďalších partnerských štátov.







4. septembra 2016 – Rozširovanie EÚ je strategická investícia do jej bezpečnosti a prosperity a bez západného Balkánu nebude európsky projekt kompletný. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na Medziparlamentnej konferencii o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, ktorá sa konala na Bratislavskom hrade.







16. septembra 2016 - Lídri 27 členských krajín EÚ sa stretli na neformálnom summite v Bratislave. Hlavné mesto Slovenska hostilo prvýkrát lídrov zo všetkých členských krajín EÚ okrem Británie. Summit bol pre EÚ prvým správne smerovaným krokom v období, keď sa spamätáva z rozhodnutia Británie o ukončení členstva. Jeho výsledkom je prijatá Bratislavská deklarácia a namaľovaná bratislavská cestovná mapa, ktorá je spoločným politickým úmyslom lídrov krajín EÚ z hľadiska priorít na najbližšie mesiace.







6. - 7. októbra 2016 - Bratislavský parlamentný summit niesol motto "Spoznajme sa lepšie", inicioval ho predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko, ktorý chcel aj takto reagovať na dynamický vývoj na európskej i svetovej scéne, počas ostatných mesiacov. Témami prvej časti konferencie boli súčasné hrozby európskej jednoty a prekonávanie odstupu medzi Európskou úniou a jej občanmi. V rámci druhej časti sa predsedovia venovali úlohám národných parlamentov, vnútornej kohézii Európskej únie a myšlienke globálne angažovanej Európe. Neformálneho summitu sa zúčastnilo spolu 21 predsedov parlamentov členských krajín únie, medzi nimi predstavitelia parlamentných komôr Vyšehradskej štvorky (V4), predseda Senátu Francúzskej republiky Gérard Larcher, predseda Národného zhromaždenia Francúzskej republiky Claude Bartolone a taktiež aj predseda parlamentu Malty Angelo Farrugia, nastupujúcej krajiny v rámci predsedníctva Európskej únie. Summit otváral spolu s predsedom Andrejom Dankom predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý vyzdvihol iniciatívu šéfa slovenského parlamentu, aby europoslanci mohli vystupovať na pôde Národnej rady. Predsedovia parlamentov členských krajín Európskej únie a šéf europarlamentu sa zúčastnili na slávnostnej večeri na Bratislavskom hrade, na ktorú prišli aj prezident SR Andrej Kiska a premiér Robert Fico.







16. - 18. októbra 2016 - V priestoroch Bratislavského hradu sa v rámci parlamentnej dimenzie historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnila Medziparlamentná konferencia o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v Európskej únii.







21. októbra 2016 – Perspektíva budúcnosti Európskej únie (EÚ) stojí na určení hranice, kde sa končí národná politika a kde sa začína šialený nacionalizmus, ktorý Úniu rozbíja. V úvode plenárneho zasadnutia pod názvom Alternatívy pre smerovanie EÚ - integrácia alebo dezintegrácia, ktorým sa začala medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2016 to uviedol predseda Národnej Rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).







1. januára 2017 - Malta prevzala na šesť mesiacov rotujúcu funkciu predsedníckej krajiny v Rade EÚ.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Predsedovia parlamentov členských štátov Európskej únie (EÚ) sa dnes schádzajú v Bratislave. V pondelok (24.4.) ich čaká summit, na ktorom budú hovoriť aj o zriadení Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu.Súčasťou summitu bude aj výzdoba Bratislavského hradu. Južná a východná strana hradného paláca bude večer nasvietená. "" informovala Kancelária NRSR.Do hlavného mesta príde takmer 300 delegátov zo všetkých krajín EÚ. Účasť na podujatí aktuálne potvrdilo 45 zahraničných delegácií, z toho 29 predsedov parlamentov, 11 podpredsedov a päť delegácií bude zastúpených na nižšej úrovni. Chýbať má napríklad šéf francúzskeho parlamentu, dôvodom sú prezidentské voľby. Krajina však na summite bude mať zastúpenie.Na rokovanie by mali prísť aj zástupcovia parlamentov z krajín, ktoré ešte nie sú členmi EÚ, ale o vstup sa usilujú. Nebude chýbať Turecko, ktorého integrácia do Únie bude pravdepodobne závisieť od ďalšieho vnútropolitického vývoja v krajine. Turci podľa doterajších neoficiálnych výsledkov referenda tesnou väčšinou podporili rozšírenie právomocí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Úvodná časť pondelkového pracovného programu konferencie bude zameraná predovšetkým na zhodnotenie výsledkov slovenského predsedníctva v Rade EÚ a jeho parlamentnej dimenzie. Hovoriť sa bude aj o aktuálnom maltskom predsedníctve.Na konferencii okrem iných vystúpia predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.Bratislava 23. apríla (TASR) – Konferencia predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie sa v Bratislave uskutoční od 23.4. do 24.4.Konferencia sa uskutočňuje každý rok na jar v štáte, ktorý predsedal v Rade Európskej únie počas druhého polroka predchádzajúceho roka. Hlavným zámerom tejto konferencie je výmena názorov, informácií a skúseností v tematických oblastiach súvisiacich s úlohou parlamentov a plnohodnotným výkonom parlamentných funkcií.Slovenská republika (SR) v priebehu druhého polroka 2016 prevzala historicky prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie (EÚ). Predsedajúca krajina vedie zasadnutia na všetkých úrovniach rady a má za úlohu okrem iného hľadať kompromisy v dôležitých otázkach i navonok zastupovať členské štáty voči ďalším inštitúciám únie