Predstaviteľ USA: Nálet v Sýrii usmrtil vplyvného veliteľa islamistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. decembra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ amerického rezortu obrany v stredu potvrdil, že pri nálete koalície v Sýrii v pondelok 26. decembra bol zabitý vplyvný vojenský veliteľ extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Džandál Kuvajtí.Americký predstaviteľ uviedol, že Kuvajtí zahynul neďaleko priehrady Tabka. Bol kľúčovým vodcom IS v sýrskom meste Rakka. Ďalšie podrobnosti nie sú dostupné.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii tento týždeň už skôr informovala, že veliteľ IS sa stal terčom lietadla koalície vedenej Spojenými štátmi. Aj podporovatelia IS v sociálnych médiách v utorok 27. decembra tvrdili, že Kuvajtího zabili.Stredajšie potvrdenie Spojených štátov bolo prvým oficiálnym oznamom koalície o smrti veliteľa.Sýrske demokratické sily (SDF), podporované Spojenými štátmi, bojujú proti džihádistom IS neďaleko strategicky postavenej priehrady. Sýrskym silám pomáha bombardovanie koaličných lietadiel v tomto regióne.