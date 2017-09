Predstaviteľa opozície Udaľcova pred zhromaždením opäť zatkli

Sergej Udaľcov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 23. septembra (TASR) - Ruské médiá dnes informovali, že popredného predstaviteľa opozície Sergeja Udaľcova, ktorého nedávno po odpykaní vyše štyroch rokov za mrežami prepustili, opäť zatkli, a to pred úradne nepovoleným zhromaždením v Moskve.Udaľcov, vodca opozičnej strany Ľavicový front, sa nachádzal medzi približne 30 ľuďmi zadržanými v súvislosti so spomínanou demonštráciou, informovala ruská tlačová agentúra Interfax.Agentúra s odvolaním sa na Udaľcovovu právničku Violettu Volkovovú napísala, že v pondelok 25. septembra sa má politik postaviť pred súd pre obvinenie z narušenia verejného poriadku. Za takéto obvinenia sa v Rusku udeľuje trest odňatia slobody 15 dní.Udaľcova prepustili z väzenia v auguste po odpykaní trestu v dĺžke štyri a pol roka, ktorý dostal pre obvinenia súvisiace s jeho úlohou pri zorganizovaní protestného zhromaždenia v máji 2012 v deň pred návratom Vladimira Putina do prezidentského úradu.