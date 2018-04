Predstavitelia IT komunity rokovali s podpredsedom vlády Rašim

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - V oblasti riadenia informatizácie sa treba koncentrovať na prínosy pre občanov či podnikateľov. Zhodli sa na tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) s prezidentom IT asociácie Slovenska (ITAS) Emilom Fitošom. Okrem zástupcov ITAS-u prijal Raši v pondelok aj zástupcov občianskeho združenia Slovensko.Digital (SD).Diskutovali aj o návrhoch, ktoré môžu zásadným spôsobom skvalitniť obstarávanie informačno-komunikačných technológií, ako je napríklad súťaž návrhov alebo akýkoľvek postup, ktorý umožní transparentnú súťaž zameranú na prínosy pre verejnú správu a zároveň prenesie garancie naplnenia cieľov projektu na víťaza verejného obstarávania v oveľa väčšej miere, ako to bolo v minulosti.Takáto forma súťaže sa využíva aj v iných štátoch Európskej únie, v Nórsku sa cez kvalitatívne kritériá realizuje viac ako 90 % verejných nákupov. Vicepremiér tiež podporuje vzdelávacie aktivity, na ktorých sa ITAS podieľa, či už je to projekt IT akadémie, Digitálnej koalície, alebo IT Fitness Test.So zástupcami SD Jánom Hargašom a Ľuborom Illekom sa vicepremiér zhodol, že riadenie informatizácie musí byť nadrezortné a "rezorty nesmú v tejto oblasti hrať každý za seba." Zároveň privítal návrh SD na vznik etického kódexu pre prácu v informatizácii a požiadal zástupcov tohto občianskeho združenia, aby sa na jeho vzniku podieľali. Hovorili tiež o potrebe posilnenia verejného sektora o kvalitných IT odborníkov.TASR informoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.