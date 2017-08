Predstavitelia USA: Vojenská konfrontácia s KĽDR bezprostredne nehrozí

Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. augusta (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia USA pre národnú bezpečnosť dnes vyhlásili, že vojenská konfrontácia so Severnou Kóreou bezprostredne nehrozí. Avšak takisto dodali, že možnosť vojny s izolovaným ázijským štátom je väčšia než pred desiatimi rokmi. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo uviedol, žePompeo však pre televíznu reláciu Fox News Sunday povedal, že snaha Severnej Kórey (KĽDR) vyvinúť balistickú strelu vybavenú jadrovou hlavicou, ktorá by bola schopná zasiahnuť Spojené štáty,Poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť H.R. McMaster uviedol pre politickú reláciu televízie ABC s názvom This Week: