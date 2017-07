Predstavujeme obec Výčapy - Opatovce, osídlili ju už za Veľkej Moravy

Na snímke rímskokatolícky kostol Všetkých svätých postavený v 14. storočí v obci Výčapy-Opatovce 21. júna 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Na snímke rímskokatolícky kostol Všetkých svätých postavený v 14. storočí v obci Výčapy-Opatovce 21. júna 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke obecný park pred barokovým kaštieľom, ktorý dal v polovici 18. storočia postaviť knieža Frigyes Hohenzollner v obci Výčapy-Opatovce 21. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Na snímke obecný park pred barokovým kaštieľom, ktorý dal v polovici 18. storočia postaviť knieža Frigyes Hohenzollner v obci Výčapy-Opatovce 21. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Obec rekonštruuje obecný úrad i materskú školu

Na snímke materská škôlka v obci Výčapy-Opatovce 21. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Na snímke materská škôlka v obci Výčapy-Opatovce 21. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Obec chce vybudovať cyklotrasu do priemyselného parku v Nitre

Na snímke mŕtve rameno rieky Nitry pri obci Výčapy-Opatovce 21. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Na snímke mŕtve rameno rieky Nitry pri obci Výčapy-Opatovce 21. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič



Drobní vinohradníci obnovujú staré vinohrady

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Výčapy – Opatovce 24. júla (TASR) – Obec Výčapy – Opatovce v okrese Nitra vznikla v roku 1888 zlúčením dvoch obcí, Výčapy a Opatovce. Archeologické nálezy však dokazujú, že miesto bolo osídlené už od obdobia Veľkej Moravy. Prvá písomná zmienka o obci Výčapy pochádza z roku 1239. Osada ležala na frekventovanej ceste spájajúcej Nitru so severným Ponitrím, Turcom a Poľskom. „Bola častou zastávkou cestujúcich, je preto pravdepodobné, že sa tu nachádzalo viacero krčiem. Tu zrejme treba hľadať aj pôvod názvu obce Výčapy,“ skonštatoval starosta Jozef Holúbek.Osada patrila rodu Hunt – Poznanovcov, ktorí darovali časť svojho majetku vo Výčapoch zoborskému opátstvu. Na darovanom majetku postupne vznikla samostatná osada, ktorá dostala názov Opatovce. „Obidve osady sa postupne rozrastali, až sa v 19. storočí spojili,“ skonštatoval starosta. K najznámejším rodákom patria akademický maliar Dezider Tóth, známy ako Monogramista T.D., operná speváčka Elena Holičková, prozaička a prekladateľka Katarína Lazarová či významná maďarská očná lekárka Magda Radnót.K historicky najvýznamnejším stavbám v obci patrí rímskokatolícky kostol Všetkých svätých. Postavený bol v rokoch 1332 až 1337. Prestavbu a rozšírenie pôvodne gotického kostola už v barokovom štýle dokončil v roku 1740 knieža Frigyes Hohenzollner. V 60. rokoch 20. storočia bola ku kostolu postavená prístavba. Tá bola odstránená pri stavbe nového kostola Božieho milosrdenstva, ktorá sa začala v roku 2010.Farský kostol v dnešnej podobe je komplexom dvoch objektov, historického kostola Všetkých svätých, ktorý tvorí bočnú kaplnku a moderného kostola Božieho milosrdenstva, ktorý tvorí hlavnú chrámovú loď. „Zo začiatku bolo pre obyvateľov obce ťažké zvyknúť si na to spojenie starého a nového kostola. Skĺbenie historickej a modernej architektúry vyzeralo čudne. No konečný efekt z toho vytvoril celkom zaujímavú štúdiu, zvykli sme si,“ poznamenal starosta.V súčasnosti má obec 2195 obyvateľov, prevláda veková kategória nad 50 rokov. Ako však tvrdí starosta, v posledných rokoch sa obec rozrastá a pribúda mladých ľudí. „Posledné dva roky sme zaznamenali vyšší záujem o umiestnenie detí v materskej škole, ani sme nedokázali vyhovieť všetkým rodičom,“ povedal Holúbek. Kapacita miestnej materskej školy je 66 detí, základnú školu navštevovalo v tomto školskom roku 229 detí.Mladých ľudí v obci pribúda napriek tomu, že majú obmedzené možnosti na výstavbu nových domov. „V smere na Nitru sa stavať nedá, pretože tadiaľ vedie trasa medzinárodného plynovodu a sú tam určité obmedzenia. V smere na Topoľčany zasa obec nemá pozemky, sú tam nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb. Ale momentálne s nimi rokujeme, chceli by sme ornú pôdu odkúpiť, vybudovať inžinierske siete a pripraviť pozemky na individuálnu bytovú výstavbu,“ potvrdil starosta.Obecný úrad v obci Výčapy – Opatovce v okrese Nitra dostane nový šat. Obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 160.000 eur na realizáciu projektu, ktorého cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. „Projekt zahŕňa komplexnú obnovu budovy, zateplenie fasády a stropnej časti, výmenu izolačného dvojskla za trojsklo, modernizáciu systému vykurovania a vyregulovania vykurovacieho systému, modernizáciu systému osvetlenia v interiéri budovy a aplikáciu lokálnych rekuperačných stenových jednotiek pre spätné získanie tepla,“ povedal pre TASR starosta Jozef Holúbek.Obecný úrad sídli v budove barokového kaštieľa, ktorý dal v polovici 18. storočia postaviť knieža Frigyes Hohenzollner. Prvá etapa rekonštrukčných prác sa začala ešte v roku 2007, kedy boli vykonané práce na pravej prednej časti kaštieľa a jeho krídla, ktorého časť bola v dezolátnom stave. V priebehu druhej etapy bola v roku 2008 vykonaná rekonštrukcia na čiastočne funkčnej prednej ľavej časti kaštieľa a jeho krídla.Rekonštrukciou prechádza v súčasnosti aj budova materskej školy, ktorú by obec chcela stihnúť do konca prázdnin. Práce zahŕňajú celkovú výmenu rozvodov a vykurovacích telies ústredného kúrenia v celom objekte materskej školy. Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu získala obec z rezervného fondu predsedu vlády SR.Modernizácii sa nevyhne ani základná škola, v ktorej by mala vzniknúť polytechnická učebňa. „V minulosti bola budova školy zateplená, vybudovali sme nové jazykové a počítačové učebne. Teraz chceme vybudovať polytechnickú učebňu, pretože deti sú zručné v rámci výpočtovej techniky, no nevedia si poradiť s bežnými dielenskými prácami,“ skonštatoval Holúbek.Obci Výčapy – Opatovce v okrese Nitra chýba cyklotrasa. Podľa starostu Jozefa Holúbka by mohla viesť popri rieke Nitra, proti sú však vodohospodári. „Najskôr to bolo preto, že sa rieka vylievala. Teraz sa urobili úpravy kvôli výstavbe Jaguaru Land Rover v Nitre, vodohospodári však tvrdia, že cyklotrasa po hrádzi by nespĺňala technické kritériá, nebola by dostatočne široká,“ povedal Holúbek. Podľa jeho názoru by však práve táto trasa bola ideálna. „Na jednej strane by sa dala vybudovať do Topoľčian, z druhej strany by viedla do priemyselného parku v Nitre, čo je zhruba desať kilometrov. Cez Lefantovce, Žibricu, Jelenec by cyklotrasa prechádzala až k Zlatým Moravciam, takže by vznikol okruh atraktívny aj pre cykloturistov.“Cyklotrasa by mohla viesť aj okolo mŕtvych ramien rieky Nitra v katastrálnom území obce Výčapy - Opatovce. Rybníky patria v súčasnosti vodohospodárom, ktorí ich prenajímajú rybárskemu zväzu. Obec sa v minulosti usilovala rybníky získať a skultivovať ich, no nepodarilo sa jej to. „Bol by to veľmi pekný priestor pre chov rýb, kde by mohol vzniknúť rybársky dom, posedenie s možnosťou grilovačky pre rodiny s deťmi. V súčasnosti zanedbaný priestor by sa zatraktívnil a priniesol by financie, ktoré by sa dali použiť na údržbu rybníkov,“ domnieva sa starosta.Obec Výčapy – Opatovce v okrese Nitra bola v minulosti známa vinohradníctvom, ktoré však postupne zanikalo. Počas existencie poľnohospodárskych družstiev obhospodarovalo miestne družstvo vyše 40 hektárov vinohradov. Drobní vinohradníci z nich dnes obhospodarujú necelú tretinu. „V posledných rokoch sa vďaka nadšencom začalo vinohradníctvo opäť rozmáhať. Zhruba tridsiatka vinohradníkov obrába vinohrady nad obcou a mnohí z nich aj získavajú ocenenia na rôznych súťažiach,“ povedal starosta Jozef Holúbek.Staré vinohrady vo Výčapoch nazývali miestni Öreg szőlő, opatovský vinohrad bol známy pod menom Apáti szőlő. Na slnkom zaliatych svahoch sa darí najmä novým odrodám, ktoré postupne nahrádzajú vo vinohradoch tie staršie. Medzi tradičné odrody stále patrí Rizling vlašský, silné zastúpenie má Veltlínske zelené, na ústupe je Müller. Z modernejších odrôd je obľúbený Sauvignon, Chardonnay, Cabernet sauvignon. „Darí sa u nás novošľachtencom, ako sú Dunaj či Devín, ktoré dávajú vyššie výnosy ako staršie odrody,“ povedal starosta.Vinohradníci sú sústredení vo Vinohradníckom spolku Výčapy – Opatovce. Spájanie sa drobných vinohradníkov do spolkov je v posledných rokoch trendom na celom Slovensku. Podľa členov miestneho vinohradníckeho spolku sa vinohradníci organizujú najmä preto, že v obciach stúpa záujem o ochutnávky vín, výstavy. Vinohradníci sa chcú vzdelávať, vymieňať si skúsenosti, čo sa neskôr odzrkadľuje na kvalite ich produktov.