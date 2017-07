Predstavujú PET fľaše bezpečnostné riziko? Odborníčka v tom má jasno

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 20. júla (TASR) - PET fľaše podľa odborníčky nespôsobujú ľuďom zdravotné problémy. O tom, že je to naopak, hovoria viaceré informácie šíriace sa napríklad na internete. Polyetyléntereftalát alebo PET je v súčasnosti najrozšírenejším obalovým materiálom na balenie rôznych typov vôd a nápojov. Na Slovensku je takto balených 85 percent nealko nápojov.hovorí Milada Syčová z Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade.Výroba PET fliaš je možná len z materiálov uvedených v nariadení Európskej komisie z roku 2011. Vhodnosť materiálov na výrobu sa posudzuje podľa účelu ich využitia, a to vždy za najkritickejších podmienok pôsobenia. Výsledná PET fľaša má byť vyrobená tak, aby pôsobením bežných, ale aj extrémnych podmienok skladovania, neuvoľňovala do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo vplývať na zloženie nápojov.Jedným z najčastejších mýtov o balených vodách je informácia o uvoľňovaní bisfenolu A z PET fliaš. Táto látka sa však pri výrobe PET fliaš nikdy nepoužívala.Pravidelnú kontrolu obalových materiálov, v ktorých sú zabalené potraviny a nápoje, zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva, a to vo všetkých fázach od výroby a kontroly dokumentácie až po skladovanie.