Predstavy signatárov petície proti ministerke Laššákovej sa nenaplnili

Na snímke vpravo ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas stretnutia so signatármi výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! na pôde rezortu kultúry, zľava inicátor výzvy Juraj Janiš, šéf činohry SND Roman Polák, herec Richard Stanke a vpravo režisér Peter Bebjak v Bratislave 17. apríla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Predstavy signatárov výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! sa na stretnutí s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) nenaplnili.uviedol po stretnutí jeden z iniciátorov výzvy, režisér a producent Juraj Janiš.Zopakoval, že výzva nie je namierená proti ministerstvu ako takému.povedal Janiš.Podľa neho Laššáková, napriek svojim vyhláseniam, nenaplnila ani kompetenciu v oblasti kultúry na regionálnej úrovni.opýtal sa Janiš. Je presvedčený, že sa na tom ani nič nezmení.uviedol.Jeden zo signatárov, herec Richard Stanke potvrdil, že naďalej žiadajú odchod ministerky a od premiéra novú nomináciu. O ďalších krokoch sa chce poradiť s kolegami. On v Laššákovej nevidí ani osobu, ktorá by dokázala odolávať straníckym tlakom.uviedol. V jeho očiach ju diskvalifikujú aj vyhlásenia, týkajúce sa konšpiračných teórií o aktuálnej situácii v SR. Na otázku TASR, či signatári prichádzali na stretnutie vôbec s nádejou, že by ministerka oznámila svoju rezignáciu, povedal, žeLaššáková sa k stretnutiu vyjadrí po schôdzke so signatármi ďalšej výzvy, ktorá je smerovaná k rezortu kultúry. Ide o petíciu Slovensko nie je len Bratislava!, ktorej iniciátori Eva Lacová a Maroš Balog spolu s ďalšími zatiaľ 156 podpísanými občanmi žiadajú, aby sa ministerstvo kultúry a nová vláda začali zaujímať o kultúru v regiónoch a zveľaďovať kultúrne poklady krajiny, neodsúvať ich na vedľajšiu koľaj a nechváliť sa nimi len ako atraktívnym darčekom pred významnými návštevami.