PREHĽAD: Najvýraznejšie úspechy OSN od jej vzniku doteraz

New York 1. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov dosiahla za vyše 70 rokov od svojho vzniku nemalé úspechy, prinášame ich výberový chronologický prehľad.Päťdesiat štátov podpísalo Chartu OSN, základný dokument, na základe ktorého organizácia 24. októbra začala pracovať.VZ OSN schválilo 10. decembra 1948 v Paríži Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.OSN schválila Dohovor o právnom postavení utečencov.OSN sprostredkovala ukončenie Kórejskej vojny vrátane vytvorenia demilitarizovanej zóny, ktorá rozdeľuje polostrov aj v súčasnosti.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), zriadený v roku 1951, získal za svoju prácu v Európe a na Blízkom východe Nobelovu cenu za mier.OSN schválila Deklaráciu práv dieťaťa s cieľom pomôcť deťom v duševnom a telesnom, ale aj morálnom a spoločenskom rozvoji.OSN zriadila Svetový program výživy, ktorý každý rok poskytuje jedlo desiatkam miliónov ľudí.Generálny tajomník OSN U Thant pôsobil počas kubánskej raketovej krízy ako sprostredkovateľ medzi USA a ZSSSR a pomohol rozptýliť najvážnejší jadrový konflikt medzi oboma superveľmocami.Detský fond OSN (UNICEF) dostal Nobelovu cenu za mier za presadzovanie poznania, že "blahobyt dnešných detí je nerozlučiteľne spojený s mierom zajtrajšieho sveta."BR OSN po dlhých vyjednávaniach schválila ako základ pre dosiahnutie mieru na Blízkom východe rezolúciu číslo 242/1967.VZ OSN schválilo Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (NPT) a vyzvalo na jej ratifikáciu.VZ OSN schválilo rezolúciu o eliminácii diskriminácie žien.13-ročné úsilie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyústilo v globálnu elimináciu pravých kiahní.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dostal Nobelovu cenu za mier za pomoc utečencom v Ázii, predovšetkým vietnamským.OSN prijala Dohovor o morskom práve, ktorý zakotvuje ochranu morského životného prostredia a navigačné práva a stanovuje, že zdroje na morskom dne a v jeho podloží nespadajú do zvrchovanosti národných štátov.Bol podpísaný Dohovor o ochrane ozónovej vrstvy.OSN sa rozhodla vyhubiť parazitárne ochorenie zvané drakunkulóza. Choroba prenášaná nakazenou vodou ročne postihovala 3,5 milióna ľudí. Cieľ - zlikvidovať ju - sa podarilo do značnej miery splniť.OSN sprostredkovala mier v iránsko-irackej vojne a vyslala mierové sily, aby monitorovali uplatnenie podmienok prímeria. Mierové sily OSN dostali Nobelovu cenu za mier.OSN vyjednala prímerie v 16-ročnej občianskej vojne v Angole a následne tam vyslala príslušníkov svojej pozorovateľskej misie (UNAVEM II.)Dve rezolúcie OSN zriadili Medzinárodný trestný tribunál pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii (ICTY) a vytvorili tzv. bezpečné oblasti v Bosne, ktoré však nakoniec obsadili bosnianski Srbi.VZ OSN schválilo Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Ghančan Kofi Annan sa stal prvým africkým generálnym tajomníkom OSN.Bol prijatý Kjótsky protokol (k rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy), v ktorom sa signatári zaviazali znížiť hladiny škodlivých skleníkových plynov v atmosfére.Trestný tribunál OSN pre Rwandu vyniesol prvýkrát rozsudok - po prvý raz bol v praxi uplatnený Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948.OSN sprostredkovala mier vo Východnom Timore.Medzinárodný súdny dvor OSN odsúdil líbyjského agenta tajnej služby Abdala Básata Alího Migrahího za bombový útok na lietadlo Pan Am nad Lockerbie. OSN a Kofi Annan získali Nobelovu cenu za mier.OSN reagovala na cunami v Indickom oceáne vytvorením podporného fondu na pomoc postihnutým, ktorý vyzbieral rekordnú finančnú sumu vyše 6,25 miliardy dolárov (5,93 miliardy eur).Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu získala Nobelovu cenu za mier, OSN tak dostala toto ocenenie po šiesty raz.Pod záštitou OSN bol v Kambodži zriadený medzinárodný trestný tribunál, aby súdil zodpovedných za zverstvá spáchané za vlády Červených Khmérov.Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC) získal Nobelovu cenu za mier za boj proti globálnemu otepľovaniu a "snahy posilniť a šíriť väčšie povedomie o klimatickej zmene spôsobenej človekom".VZ OSN založilo agentúru OSN-Ženy, ktorá presadzuje rovnosť pohlaví a posilnenie postavenia žien v spoločnosti.OSN oslávila 70. "narodeniny" a na konferencii o zmene klímy v Paríži dosiahla novú celosvetovú dohodu s cieľom udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 stupne Celzia.